Фильм «Сторожевая застава» попросили доработать, чтобы он стал более украинским

Украинский фильм «Сторожевая застава» вышел на экраны 12 октября и побил рекорд по количеству зрителей и сумме кассовых сборов в стране. Ленту посмотрели более 250 тысяч человек, а в кинотеатрах удалось собрать 18,2 миллиона гривен.

Но, несмотря на то что «Сторожевая застава» является полностью украинским производством, а украинских героев периода Руси вернули в Украину, нашлись и те, кому фильм показался «недостаточно украинским».

Продюсер ленты Ирина Костюк поделилась на своей странице в Facebook петицией с подробным инструктажем, как нужно переделать фильм, чтобы он стал достаточно украинским.