Фильм «Сторожевая застава» попросили доработать, чтобы он стал более украинским

Украинский фильм «Сторожевая застава» вышел на экраны 12 октября и побил рекорд по количеству зрителей и сумме кассовых сборов в стране. Ленту посмотрели более 250 тысяч человек, а в кинотеатрах удалось собрать 18,2 миллиона гривен.
Но, несмотря на то что «Сторожевая застава» является полностью украинским производством, а украинских героев периода Руси вернули в Украину, нашлись и те, кому фильм показался «недостаточно украинским».
Продюсер ленты Ирина Костюк поделилась на своей странице в Facebook петицией с подробным инструктажем, как нужно переделать фильм, чтобы он стал достаточно украинским.
Документ состоит из восьми пунктов, после прочтения которых создается впечатление, что его составляли Лариса Ницой и Ирина Фарион, причем совместно.
В петиции говорится, что в ленту следует добавить больше кадров современного Киева с основными памятками архитектуры, также не забывая при каждом удобном случае вставлять в кадр герб-тризубец. Авторам петиции показалось, что главный герой недостаточно украинизирован, а значит, нужно показать его принадлежность к Украине, добавив в его образ соответствующую футболку, сине-желтую ленту или брелок. Некоторые эпизоды требуется переозвучить, а при переводе на иностранные языки сохранять украинскую форму имен героев: «Витько, а не русское Витя, Илько, а не Илья, Олешко, а не Алеша».
Все эти действия, по мнению авторов документа, должны донести иностранному зрителю посыл книги Владимира Рутковского, по которой снята «Сторожевая застава»: «Украина – наследница Киевской Руси».