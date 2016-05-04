Фильм «Jamala.UA» обошелся Госкино в 65 000 гривен

Сегодня в одном из столичных кинотеатров прошла презентация документальной картины о Джамале «Jamala.UA».

Фильм снимали с февраля прошлого года. В нем показаны закулисные моменты подготовки певицы к Евровидению-2016.

— Мне приятно, но неловко, - говорит Джамала. Мне кажется, что я еще не доросла до того, чтобы обо мне снимали кино.

На презентацию певица пришла со своей мамой, которая специально прилетела из Крыма.

«Jamala.UA» — дело рук молодого режиссера Анны Акулевич. Для нее это дебют в документальном кино. По словам Анны, Джамала не контролировала процесс создания фильма. Большинство эпизодов снято скрытой камерой.

— В картине много бытовых моментов, — рассказывает Анна Акулевич. Например, как Джамала спорит со своим продюсером за кулисами, о чем она говорит, сидя в кафе.

Съемки фильма проходили в городах Украины. Его бюджет, по словам режиссера, составляет 35 000 долларов (950 000 гривен).

Правда, Госкино профинансировало лишь малую часть картины.

— Нам фильм обошелся в 65 000 грн, — признался первый заместитель главы Госкино Сергей Неретин на пресс-конференции.

«Jamala.UA» выйдет на широкие экраны 13 апреля.

Более подробный эксклюзивный фоторепортаж с премьеры читайте на нашем сайте завтра.