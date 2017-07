Фейковую статью о «Звездных войнах» опубликовали в четырех научных журналах

На эту удочку попались четыре журнала (всего статью отправили в девять изданий). The American Journal of Medical and Biological Research (SciEP) принял статью, но запросил за публикацию 360 долларов. International Journal of Molecular Biology: Open Access (MedCrave), Austin Journal of Pharmacology and Therapeutics (Austin) и American Research Journal of Biosciences (ARJ) опубликовали статью безвозмездно.

Два журнала отказали в публикации. Еще два попросили автора переписать свою статью и подать ее повторно. Оба рецензента рукописи, связанные с журналом JSM Biochemistry and Molecular Biology (JSciMedCentral), догадались о том, что автор их разыгрывает, и пожурили его за незнание важных работ по теме – Lucas et al. (1977), Palpatine et al. (1980) и Calrissian et al. (1983). Несмотря на такие ироничные отзывы, редакция журнала все равно попросила автора подать исправленный вариант статьи.

Редколлегия издания Journal of Molecular Biology and Techniques (Elyns Group) вообще не оценила юмора и порекомендовала поставить «митохондрии» вместо «мидихлориан». Кроме того, они пригласили «доктора Лукаса МакДжорджа» (автора статьи. – Прим. ред.) стать членом редакционного совета.

По мнению журналиста, успех розыгрыша не говорит о том, что система научных журналов безнадежно испорчена – он лишь подчеркивает, что наличие анонимного рецензирования само по себе ничего не гарантирует.

Заглавное фото: media.giphy.com