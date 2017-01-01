ТЕЛЕКРИТИКА

Фаворит Евровидения-2017 взорвал прямой эфир

Дуся

Франческо Габбани станцевал в смокинге с гориллой


На гранд-финале итальянец Франческо Габбани вышел в смокинге и танцевал с человеком-гориллой. Его выступление вызвало яркие эмоции у зрителей.

Песня Франческо Оccidentali's Кarma - ироничная. Она о различии восточного и западного мира. Незадолго до прямого эфира итальянец пошутил, что люди делятся на две части - «те, кто понимает текст, и те, кому он посвящается».

Толпа выкрикивает мантру, Эволюция ставится на паузу,

Нагая обезьянка начинает свой танец. Такова карма на западный манер. -

Так поется в песне фаворита Евровидения.

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