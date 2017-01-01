Фаворит Евровидения-2017 в Киеве выпивал с гориллой

Уютное итальянское кафе, все заняты своими делами: футбольные фанаты (сборной Украины и Италии) пьют светлое пиво, при этом ожесточенно споря, повар готовит салат из свежих овощей, бармен протирает стаканы. Но в какой-то момент в кафе входит… огромная горилла! Реакция присутствующих сами понимаете какая.

На съемках ролика, в котором Франческо Габбани принимал участие, было весело с первых же минут. Габбани в нем играет всех персонажей, кроме гориллы. Ролик (или так называемую «визитку») снимают для Евровидения: его покажут по телевизору прямо перед выступлением итальянца.