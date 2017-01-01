Фаворит Евровидения-2017 в Киеве выпивал с гориллой

На днях в Киев прилетел Франческо Габбани, которому букмекеры прочат победу на Евровидении. Мы не могли не пообщаться с итальянцем, более того, напросились с ним в кафе. Но только не поесть, а на съемки промо-ролика. Его покажут перед выступлением Габбани на конкурсе.
Уютное итальянское кафе, все заняты своими делами: футбольные фанаты (сборной Украины и Италии) пьют светлое пиво, при этом ожесточенно споря, повар готовит салат из свежих овощей, бармен протирает стаканы. Но в какой-то момент в кафе входит… огромная горилла! Реакция присутствующих сами понимаете какая.
На съемках ролика, в котором Франческо Габбани принимал участие, было весело с первых же минут. Габбани в нем играет всех персонажей, кроме гориллы. Ролик (или так называемую «визитку») снимают для Евровидения: его покажут по телевизору прямо перед выступлением итальянца.
Такие же «визитки» (на фоне разных локаций столицы и, конечно, с разными сюжетами) киевская компания Goodmedia снимает для всех сорока двух участников конкурса.
Я разговорилась с режиссером ролика для Франческо Артемом Гостевым.
- В «визитке» горилла появится уже в самом конце, зрители почти весь ролик видят только ее черную тень и наблюдают за удивленной реакцией героев, - улыбается Артем. – Кстати, горилла выйдет на сцену вместе с Франческо Габбани в прямом эфире Евровидения.
Итак, вот перевоплощения фаворита Евровидения-2017 в героев ролика:
- Почти ничего еще не успел узнать, - честно признался Франческо Габбани, который впервые в Украине. – Даже не слышал никаких ваших поэтов и музыкантов. И с современной украинской музыкой я тоже не знаком. Вот пребывание здесь, надеюсь, поможет мне восполнить пробел. Я ведь еще даже на экскурсиях не был из-за нехватки времени. Думаю, смогу это сделать после Евровидения.
Да, но оценивать пока не готов, надо вслушаться глубже. И еще я слышал песню конкурсантки от Франции, певицы Альмы, мне кажется, она действительно сильная!
Нет, что вы, это лишь слухи! Хотя я лично знаком с Джанлуиджи Буффоном (знаменитый итальянский футболист, капитан клуба «Ювентус» и сборной Италии, - Прим. ред.), потому что мы родом из одного городка. Из спорта увлекаюсь велосипедом и треккингом (то есть пешеходный туризм, - Прим. ред.). А футболом вообще не интересуюсь.
Да, я немного знаком с вашей политической ситуацией, - усмехнулся итальянец. - Но никогда не боялся. Думаю, Евровидение – это своеобразный путь отвлечься от проблем и поделиться музыкой.
Я также хотела спросить Франческо Габбани об инциденте на итальянском телевидении. Недавно ведущий одной из программ в прямом эфире неприятно пошутил в адрес нашей страны: «Украина в этом году принимает Евровидение, но наш Габбани мощнее советской ракеты! – сказал ведущий. - Украина уже проиграла Крым, поэтому проиграет и Евровидение!». Высказывание вызвало громкий резонанс.
Тем не менее в итальянской делегации, приехавшей в Киев вместе с Франческо, меня попросили тему обойти: «Он ничего не знает об этом, и не хочет знать, не задавайте этого вопроса!» - сказали мне, предусмотрительно не став переводить мой вопрос на итальянский.
Напомним, что Франческо Габбани выступит в финале Евровидения 13 мая (Италия, по условиям конкурса, - одна из стран, которые сразу попадают в финал). Также вы увидите итальянца уже сегодня в первом полуфинале, где он решил спеть просто в качестве гостя, по своему желанию. Габбани исполнит песню Occidentali's Karma.