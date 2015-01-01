Фанаты забросали пиццей дом, в котором снимали сериал «Во все тяжкие»

В Альбукерке (штат Нью-Мексико) владельцы дома, в котором жил главный герой сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт, собираются построить двухметровый забор. А все из-за того, что им надоели фанаты, которые бросают пиццу на крышу их дома, сообщает Meduza. Поклонники сериала повторяют эпизод, в котором Уайт выходит из дома и швыряет коробку с пиццей на крышу гаража.
По словам дочери хозяйки Джоанн Квинтаны, каждую неделю к ним приходят как минимум сто человек. Кроме бросания пиццы они фотографируют дом, просят закрыть двери гаража ради удачного кадра и воруют камни со двора.
Забор еще не достроен, но хозяйка дома отметила, что люди уже пытались перелезть через недоделанную конструкцию ради фотографии.
В 2015 году создателю шоу Винсу Гиллигану пришлось просить фанатов не бросать пиццу и не тревожить жильцов знаменитого дома.