ТЕЛЕКРИТИКА

Фанаты забросали пиццей дом, в котором снимали сериал «Во все тяжкие»

Дуся
В Альбукерке (штат Нью-Мексико) владельцы дома, в котором жил главный герой сериала «Во все тяжкие» Уолтер Уайт, собираются построить двухметровый забор. А все из-за того, что им надоели фанаты, которые бросают пиццу на крышу их дома, сообщает Meduza. Поклонники сериала повторяют эпизод, в котором Уайт выходит из дома и швыряет коробку с пиццей на крышу гаража.

По словам дочери хозяйки Джоанн Квинтаны, каждую неделю к ним приходят как минимум сто человек. Кроме бросания пиццы они фотографируют дом, просят закрыть двери гаража ради удачного кадра и воруют камни со двора.

Забор еще не достроен, но хозяйка дома отметила, что люди уже пытались перелезть через недоделанную конструкцию ради фотографии.

В 2015 году создателю шоу Винсу Гиллигану пришлось просить фанатов не бросать пиццу и не тревожить жильцов знаменитого дома.

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