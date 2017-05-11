Фанаты Сергея Лазарева обвинили представителя Кипра на Евровидении-2017 в плагиате

Россия в этом году в на Евровидении не поет, но скандалит в соцсетях. После первого полуфинала песенного конкурса фанаты Сергея Лазарева, представлявшего Россию в прошлом году с песней «You are only one», решили разглядеть плагиат чуть ли не в каждом выступлении.
« Представители Кипра, Черногории и Азербайджана ложились на сцену, вращались на фоне звёздных небес, метались в комнате-трансформере – одним словом, Сергей, хоть и не победил в прошлом году, зато дал пример того, как надо выступать на Евровидении», - пишет издание Starslife.ru.
Особенно от фанатов Лазарева досталось представителю Кипра.
@lazarevsergey и #Eurovision pic.twitter.com/lZOWHTeh6z— NiK Malefictum (@malefictum) 11 мая 2017 г.
Он бы ещё его песню спел#евровидение2017 #Eurovision pic.twitter.com/dN3yR6btqy— Командор Бурuлэйс (@1girlVSworld) 10 мая 2017 г.
Напомню, СБУ запретила въезд в нашу страну участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой из-за посещения аннексированного Крыма.