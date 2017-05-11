Фанаты Сергея Лазарева обвинили представителя Кипра на Евровидении-2017 в плагиате

Россия в этом году в на Евровидении не поет, но скандалит в соцсетях. После первого полуфинала песенного конкурса фанаты Сергея Лазарева, представлявшего Россию в прошлом году с песней «You are only one», решили разглядеть плагиат чуть ли не в каждом выступлении.

« Представители Кипра, Черногории и Азербайджана ложились на сцену, вращались на фоне звёздных небес, метались в комнате-трансформере – одним словом, Сергей, хоть и не победил в прошлом году, зато дал пример того, как надо выступать на Евровидении», - пишет издание Starslife.ru.

Особенно от фанатов Лазарева досталось представителю Кипра.