ТЕЛЕКРИТИКА

Фанаты Сергея Лазарева обвинили представителя Кипра на Евровидении-2017 в плагиате

Дуся

Россия в этом году в на Евровидении не поет, но скандалит в соцсетях. После первого полуфинала песенного конкурса фанаты Сергея Лазарева, представлявшего Россию в прошлом году с песней «You are only one», решили разглядеть плагиат чуть ли не в каждом выступлении.

« Представители Кипра, Черногории и Азербайджана ложились на сцену, вращались на фоне звёздных небес, метались в комнате-трансформере – одним словом, Сергей, хоть и не победил в прошлом году, зато дал пример того, как надо выступать на Евровидении», - пишет издание Starslife.ru.

Особенно от фанатов Лазарева досталось представителю Кипра.

Напомню, СБУ запретила въезд в нашу страну участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой из-за посещения аннексированного Крыма. 

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