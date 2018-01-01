Фаллоимитаторы, трусы и пушистые наручники: вышел новый постер фильма Ольги Ряшиной

Картина Ряшиной является адаптацией канадской комедии Awkward Sexual Adventure («Мое неуклюжее сексуальное приключение»). Завершающие съемки фильма проходили в апреле этого года.

Как сообщается, фильм, созданный компанией StarMedia при поддержке Госкино, выйдет 20 декабря 2018 года.

Напомним, по сюжету ленты, главный герой Сергей решает сделать предложение своей возлюбленной, но получает от ворот поворот и вердикт о том, что в постели он «полный ноль». Тогда парень отправляется в Прагу, где встречает стриптизершу, готовую сделать из него героя-любовника. Но на пути молодого человека в «большой секс» встанет его бывшая девушка.