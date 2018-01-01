Facebook Watch показал трейлер нового сериала о сектантах

Проект основан на романе Стефани Оукс «Священная ложь Минноу Блу», который, в свою очередь, берет истоки из сказки братьев Гримм «Девушка-безручка».

Главные роли в картине сыграли Киана Мадейра, Райан Роббинс и Тоби Хасс.

Сервис Facebook Watch предназначен для просмотра опубликованных в соцсети роликов пользователей и профессиональных шоу. Многие СМИ сравнили нововведение с YouTube.

Платформа охватит все жанры – от реалити-шоу и комедий до прямых спортивных трансляций. При этом каждый пользователь Facebook Watch сможет сам определять, какие передачи он хочет смотреть. Люди также смогут сделать выбор, исходя из рекомендаций друзей. Контент для сервиса будет эксклюзивным.