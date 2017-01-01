Facebook утаил от друзей смерть товарища

Пользователь Twitter Кэрен Вайнио (Caryn Vainio) обвинила алгоритмы Facebook в сокрытии предсмертных постов своего друга.

По словам женщины, ее товарищ, с которым она общалась в Facebook более 15 лет, скончался в прошлые выходные. Перед смертью он публиковал сообщения о проблемах со здоровьем и госпитализации, тем не менее, как утверждает женщина, она не видела его постов.

«О том, что он умер, я узнала на странице нашего общего друга, – написала Кэрен Вайнио. – Я была в шоке».

Расстроенная американка сообщила, что не могла пропустить серию предсмертных сообщений, так как посты в ленте выставляет в хронологическом порядке и читает абсолютно все, пока не натыкается на уже просмотренные публикации.

Она добавила, что ее друзья также не видели публикаций о госпитализации. «Мы все были в шоке: мы ничего не знали и не смогли помочь ему, – объяснила Вайнио. – И что хуже, мы никак не поддержали его. Когда он умирал, он наверняка думал, что нам наплевать на него. А мы просто не знали».

Ее пост собрал более девяти тысяч «лайков», восемь тысяч репостов. Пользователи сети посочувствовали женщине и рассказали, что Facebook скрыл сообщения умершего друга Вайнио из-за того, что он слишком мало выставлял посты и был непопулярным юзером.

Комментаторы довольно резко высказались в адрес Facebook, критикуя алгоритмы соцсети. Один из них пожаловался на то, что социальная сеть утаивает от него посты жены, из-за чего в семье часто происходят конфликты.

«Алгоритмические ленты должны сдохнуть, потому что не должна машина решать за меня, что мне интересно, – написал один из разгневанных пользователь. – Я могу и хочу делать это сам. Я лучше алгоритма знаю, что меня может заинтересовать».

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