Facebook пытается деанонимизировать проституток и порноактеров

Работники секс-индустрии, которые трудятся под псевдонимами, обнаружили, что Facebook пытается их рассекретить. Социальная сеть находит их закрытые аккаунты, которые используются в обычной жизни, и предлагает связаться с аккаунтами людей, которые прибегали к их профессиональным услугам. Об этом сообщает издание New York Post.

Рассекреченные работники секс-сферы опасаются травли, преследований со стороны клиентов и даже арестов.

Первой тревогу забила порномодель Эла Дарлинг, зарегистрированная в Facebook и под псевдонимом, и под настоящим именем. Она утверждала, что ее секретная учетная запись была рекомендована ее поклонникам через функцию «Люди, которых вы можете знать». Так подлинная личность Дарлинг оказалась раскрытой.