Facebook пытается деанонимизировать проституток и порноактеров

Работники секс-индустрии, которые трудятся под псевдонимами, обнаружили, что Facebook пытается их рассекретить. Социальная сеть находит их закрытые аккаунты, которые используются в обычной жизни, и предлагает связаться с аккаунтами людей, которые прибегали к их профессиональным услугам. Об этом сообщает издание New York Post.
Рассекреченные работники секс-сферы опасаются травли, преследований со стороны клиентов и даже арестов.
Первой тревогу забила порномодель Эла Дарлинг, зарегистрированная в Facebook и под псевдонимом, и под настоящим именем. Она утверждала, что ее секретная учетная запись была рекомендована ее поклонникам через функцию «Люди, которых вы можете знать». Так подлинная личность Дарлинг оказалась раскрытой.
Пока неясно, каким именно образом Facebook узнает о связях людей в реальной жизни, несмотря на то, что они зарегистрированы под псевдонимами.
Есть мнение, что Facebook умеет отслеживать местоположение смартфонов и других мобильных устройств своих пользователей. Тогда из аккаунтов, привязанных к гаджетам, владельцы которых в какой-то момент пребывали в непосредственной близости друг от друга, создается виртуальная пара. Если это так, то даже после единичного живого контакта владельцы учетных записей будут автоматически определяться соцсетью как потенциальные знакомые.