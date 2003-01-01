Facebook извинился перед Константином Дорошенко

"Благодарим за терпение, Doroshenko Kostiantyn. Судя по всему, ваше фото соответствует нашим Нормам сообщества, поэтому сейчас мы восстанавливаем его на Facebook. Приносим извинения за это недоразумение. Благодарим вас за то, что попросили выполнить проверку еще раз. Такая обратная связь помогает нам избегать подобных ошибок в дальнейшем при обеспечении безопасности сообщества Facebook. Еще раз благодарим за сотрудничество и понимание"

Около месяца назад страница Дорошенко в Facebook была заблокирована на трое суток за публикацию, сделанную еще в 2013 году. Это была фотография работы "Eretica" итальянской художницы Кароль Рамы, получившей Золотого льва 50-й Венецианской биеннале в 2003-м.

Фотография картины 1944 года была сделана критиком в экспозиции уже 55-й Венецианской биеннале, представившей ретроспективу произведений Рамы. При Муссолини фашисты в Италии обвиняли художницу в эротомании и порнографии, сегодня она - признанный классик современного искусства, сотрудничавшая с Итало Кальвино, Луисом Бунюэлем, Энди Уорхолом.