Евровидение-2017: жюри и зрители выбрали еще двух финалистов нацотбора

Друзья, на этих выходных, 1 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Не стану делать интригу и, пожалуй, сразу перейду к самому главному.
По результатам баллов жюри и зрителей за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе в финале нацотбора поборются Illaria и Rozhden. Судьи отдали этим конкурсантам высшие баллы: Иллария получила семь, а Рожден Ануси – восемь.
Напомню, что ILLARIA и ROZHDEN поборются за путевку в финал нацотбора Евровидения вместе с финалистами первого нацотбора Татьяной Решетняк и группой «Сальто назад», которая уже рассказала мне про свои планы и источники вдохновения. Финал национального отбора состоится 25 февраля.
Кстати, если кто помнит, то по результатам нашего с Мусей голосования, снова произошла нестыковка. Исходя из него победу во втором полуфинале одержали бы Panivalkova (23%) и DETACH (21%). И только после них по количеству баллов идет ILLARIA (17%).
А я вам обещаю еще много рассказать еще много всего интересного про финалистов полуфинала!
Заглавное фото: Максим Лисовой