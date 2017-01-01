ТЕЛЕКРИТИКА

Евровидение-2017: жюри и зрители выбрали еще двух финалистов нацотбора

Дуся

Друзья, на этих выходных, 1 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Не стану делать интригу и, пожалуй, сразу перейду к самому главному.

По результатам баллов жюри и зрителей за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе в финале нацотбора поборются Illaria и Rozhden. Судьи отдали этим конкурсантам высшие баллы: Иллария получила семь, а Рожден Ануси – восемь.

Баллы от судей

Напомню, что Константин Меладзе заметил, что песня Илларии Thank You For My Way является одной из самых красивых на нынешнем нацотборе, а вот Джамала посоветовала доработать оперный кусок в треке. И если вы еще не видели выступления певицы, то милости просим:
Относительно выступления ROZHDEN, судьи были единогласны – всем понравилась песня исполнителя. Константин Меладзе отметил, что за такими музыкантами как ROZHDEN, будущее страны. Джамала назвала песню артиста крутой. А вот Андрей Данилко отметил, что ему не хватило самого номера в выступлении ROZHDEN. Смотрим, как это было:

Напомню, что ILLARIA и ROZHDEN поборются за путевку в финал нацотбора Евровидения вместе с финалистами первого нацотбора Татьяной Решетняк и группой «Сальто назад», которая уже рассказала мне про свои планы и источники вдохновения. Финал национального отбора состоится 25 февраля.

Кстати, если кто помнит, то по результатам нашего с Мусей голосования, снова произошла нестыковка. Исходя из него победу во втором полуфинале одержали бы Panivalkova (23%) и DETACH (21%). И только после них по количеству баллов идет ILLARIA (17%).

Давайте в этот раз найдем в себе скрытого экстрасенса и попробуем угадать, кто пройдет в третьем полуфинале.

А я вам обещаю еще много рассказать еще много всего интересного про финалистов полуфинала!

Заглавное фото: Максим Лисовой



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