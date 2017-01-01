Евровидение-2017: жюри и зрители выбрали еще двух финалистов нацотбора

Друзья, на этих выходных, 1 февраля, прошел второй полуфинал национального отбора на Евровидение-2017 от Украины. Не стану делать интригу и, пожалуй, сразу перейду к самому главному.

По результатам баллов жюри и зрителей за возможность представлять Украину на международном песенном конкурсе в финале нацотбора поборются Illaria и Rozhden. Судьи отдали этим конкурсантам высшие баллы: Иллария получила семь, а Рожден Ануси – восемь.