Евровидение-2017: участие Украины в конкурсе может быть под вопросом

Друзья, не паникуйте! Речь идет об интервью гендиректора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре для швейцарской бульварной газеты Blick.

В частности, Дельтенре назвала «поведение Украины абсолютно неприемлемым», а дальше издание, якобы цитируя гендиректора ЕВС, написало, что, мол, если наша страна не пустит представительницу России Юлию Самойлову на музыкальный конкурс, то против Украины «применят санкции».

В Европейском вещательном союзе подтвердили прямую речь Дельтенре, однако не намерены нести ответственность за другие умозаключения газеты, пишет TSN.UA.

«Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника Евровидения смогли выступить на конкурсе в этом году», – заявили в Европейском вещательном союзе.

Также в ЕВС уточнили: если кто-то из участников нарушит правила конкурса, то после его проведения могут быть рассмотрены определенные меры в отношении нарушителя.

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