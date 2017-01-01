Евровидение-2017: Самойлова может принять участие в конкурсе дистанционно

Организаторы Евровидения пошли на беспрецедентный шаг и предложили по видеосвязи транслировать выступление представительницы России Юлии Самойловой в полуфинале конкурса. Если она выйдет в финал, это выступление предлагается транслировать таким же образом, пишет TSN.UA.

«Принимая во внимание то, что власти Украины могут сохранить в силе запрет, а также, стремясь сохранить аполитичный характер конкурса, союз активно работал над поиском решения и предпринял беспрецедентный шаг, предложив «Первому каналу» возможность дать шанс Юлии остаться участником конкурса в этом году и исполнить в прямой трансляции свою песню во время второго полуфинала», – говорится в сообщении.

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко уже прокомментировал такое предложение и подчеркнул, что это тоже нарушает украинские законы.