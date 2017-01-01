Евровидение-2017: организаторы опровергли слухи о возможном исключении Украины из конкурса

Друзья, не паникуйте! Речь идет об интервью гендиректора Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре для швейцарской бульварной газеты Blick.

В частности, Дельтенре назвала «поведение Украины абсолютно неприемлемым», а дальше издание, якобы цитируя гендиректора ЕВС, написало, что, мол, если наша страна не пустит представительницу России Юлию Самойлову на музыкальный конкурс, то против Украины «применят санкции».

В Европейском вещательном союзе подтвердили прямую речь Дельтенре, однако не намерены нести ответственность за другие умозаключения газеты, пишет TSN.UA. Также стало известно, что Ингрид еще 23 февраля 2016 года подала в отставку и больше не является директором ЕВС.

«Мы напряженно работаем над тем, чтобы все 43 участника Евровидения смогли выступить на конкурсе в этом году», – заявили в Европейском вещательном союзе.

Также в ЕВС уточнили: если кто-то из участников нарушит правила конкурса, то после его проведения могут быть рассмотрены определенные меры в отношении нарушителя.

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