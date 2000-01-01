Евровидение-2017 обзавелось новой командой менеджеров

После скандала вокруг ухода группы продюсеров и менеджеров Европейский вещательный союз одобрил кандидатуры новой команды.

Как сообщает TSN.UA, в ее состав вошли коммерческий директор Лариса Коваль, ивент-менеджер Кирилл Воронин и директор по вопросам безопасности Олег Западнюк. Их кандидатуры уже согласованы с Европейским вещательным союзом.

Заместитель руководителя ПАО НОТУ Павел Грицак предварительно прокомментировал изменения в команде, которые произошли в связи с тем, что предыдущие топ-менеджеры покинули проект Евровидение.

«Уже найдены специалисты, – отметил представитель оргкомитета. – На это понадобилось всего 72 часа. И это стало возможным благодаря поддержке всех государственных структур и киевской власти. Кроме того, на рынке есть много высококвалифицированных профессионалов, которые подходят на эти вакансии».

Так, коммерческий директор Лариса Коваль работает в НТКУ (сейчас НОТУ) с 2000 года. Она занималась организацией таких событий, как Евровидение-2005, детское Евровидение в 2009-м и 2013 годах, Евро-2012 и национальный отбор на Евровидение-2016.

Ивент-менеджер Кирилл Воронин имеет более семи лет опыта работы в сфере планирования и организации событий, в том числе по работе с государственными структурами. В его активе проведение Дней Европы в Украине и Молдове (девять городов) по заказу представительства Европейского союза в Украине, The European Village (Европейское село) и другие.

Директор по вопросам безопасности Олег Западнюк имеет 22-летний опыт работы в правоохранительной системе. Занимался организацией охраны безопасности во время проведения матчей футбольных турниров Кубка УЕФА в 2009–2012 годах и на Евро-2012.

Напомню, на этих выходных прошел третий этап нацотбора на Евровидение-2017.