ТЕЛЕКРИТИКА

Евровидение-2017: известны результаты первого полуфинала

Кто прошел в гранд-финал конкурса

Дуся
Друзья, вчера, 9 мая, отшумел и отгремел первый полуфинал Евровидения-2017. На этом этапе соревновалась 18 участников. По результатам голосования в гранд-финал прошло всего 10 конкурсантов. И я с радостью хочу с вами поделиться именами победителей.

Молдова - Sunstroke Project

Азербайджан - Dihaj

Греция - Деми

Швеция - Робин Бенгтссон

Португалия - Сальвадор Собрал

Польша - Кася Moш

Армения - Артсвик

Австралия - Исая

Кипр - Ховиг Демирян

Бельгия - Blance

Открывал первый полуфинал Евровидения-2017 Monatik с англоязычной версией песни «Кружит» - «Spinning».

А хедлайнером шоу стала певица, благодаря которой Евровидение в этом году проходит в Украине. Джамала исполнила победную песню «1944» в новой аранжировке и композицию «Заманили».

Напомню, второй полуфинал песенного конкурса пройдет в этот четверг, 11 мая, в котором Украина примет участие. Не пропустите!

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