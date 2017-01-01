Евровидение-2017: известны результаты первого полуфинала

Друзья, вчера, 9 мая, отшумел и отгремел первый полуфинал Евровидения-2017. На этом этапе соревновалась 18 участников. По результатам голосования в гранд-финал прошло всего 10 конкурсантов. И я с радостью хочу с вами поделиться именами победителей.
Молдова - Sunstroke Project
Азербайджан - Dihaj
Греция - Деми
Швеция - Робин Бенгтссон
Португалия - Сальвадор Собрал
Польша - Кася Moш
Армения - Артсвик
Австралия - Исая
Кипр - Ховиг Демирян
Бельгия - Blance
Открывал первый полуфинал Евровидения-2017 Monatik с англоязычной версией песни «Кружит» - «Spinning».
А хедлайнером шоу стала певица, благодаря которой Евровидение в этом году проходит в Украине. Джамала исполнила победную песню «1944» в новой аранжировке и композицию «Заманили».
Напомню, второй полуфинал песенного конкурса пройдет в этот четверг, 11 мая, в котором Украина примет участие. Не пропустите!