Евровидение-2017: известны результаты первого полуфинала

Открывал первый полуфинал Евровидения-2017 Monatik с англоязычной версией песни «Кружит» - «Spinning».

А хедлайнером шоу стала певица, благодаря которой Евровидение в этом году проходит в Украине. Джамала исполнила победную песню «1944» в новой аранжировке и композицию «Заманили».



Напомню, второй полуфинал песенного конкурса пройдет в этот четверг, 11 мая, в котором Украина примет участие. Не пропустите!