Евровидение-2017: известны имена победителей второго полуфинала конкурса

Друзья, вчера, 11 мая, на сцене главного музыкального первенства Европы прошел второй полуфинал. Надеюсь, вы, как и я держали кулачки за своих фаворитов и внимательно следили за происходящим. По результатам сегодняшнего шоу в гранд-финал Евровидения-2017 прошло всего 10 конкурсантов.

Победителями второго полуфинала Евровидения 2017 стали: