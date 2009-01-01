ТЕЛЕКРИТИКА

Евровидение-2017: известны имена победителей второго полуфинала конкурса

Дуся

Друзья, вчера, 11 мая, на сцене главного музыкального первенства Европы прошел второй полуфинал. Надеюсь, вы, как и я держали кулачки за своих фаворитов и внимательно следили за происходящим. По результатам сегодняшнего шоу в гранд-финал Евровидения-2017 прошло всего 10 конкурсантов.

Победителями второго полуфинала Евровидения 2017 стали:

Болгария - Кристиан Костов

Беларусь - NAVIBAND

Хорватия - Жак Худек

Венгрия - Йоци Папай

Дания - Аня Ниссен

Израиль - Имри Зив

Румыния - Илинка и Алекс Флоря

Норвегия - JOWST

Нидерланды - OG3NE

Австрия – Натан Трент

До встречи в гранд-финале!

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