Евровидение-2017: известны имена победителей второго полуфинала конкурса

Друзья, вчера, 11 мая, на сцене главного музыкального первенства Европы прошел второй полуфинал. Надеюсь, вы, как и я держали кулачки за своих фаворитов и внимательно следили за происходящим. По результатам сегодняшнего шоу в гранд-финал Евровидения-2017 прошло всего 10 конкурсантов.
Победителями второго полуфинала Евровидения 2017 стали:
Болгария - Кристиан Костов
Беларусь - NAVIBAND
Хорватия - Жак Худек
Венгрия - Йоци Папай
Дания - Аня Ниссен
Израиль - Имри Зив
Румыния - Илинка и Алекс Флоря
Норвегия - JOWST
Нидерланды - OG3NE
Австрия – Натан Трент
До встречи в гранд-финале!
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