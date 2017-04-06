ТЕЛЕКРИТИКА

Евровидение-2017: известны имена членов жюри от Украины

Дуся

Уже через неделю стартует песенный конкурс Евровидение-2017. Организаторы музыкального первенства обнародовали имена членов международного жюри от каждой страны-участницы. Об этом сообщается на официальной странице Евровидения в Украине.

Голоса жюри составляют 50 процентов от общего результата голосования в конкурсе. Таким образом, жюри на 50 процентов влияет на результаты конкурса. Традиционно музыкальные судьи соберутся вместе, чтобы посмотреть вторую генеральную репетицию, каждый из членов выставит оценки в прямом эфире.

В состав жюри от Украины вошли поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса «Детское Евровидение 2013» София Тарасова, композитор и аранжировщик Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и радиоведущий Серж Гагарин.

Напомню, Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. Полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая в Международном выставочном центре.

Фото: uaeurovision.ua

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