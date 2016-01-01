Евгений Кошевой снялся в рождественской фотосессии в кругу любимых женщин

В интервью изданию Евгений и Ксения рассказали, как проведут предстоящие новогодние праздники.

«Мы решили на зимние каникулы вызвать всех бабушек, которых у нас три, – рассказывает Кошевой. – Оставим девочек на них, а сами с Ксюшей поедем в романтическую Венецию и во Флоренцию. Ксюха любит лето, она не лыжница. Хотя прошлой зимой мы поехали в горы, и я после четырехлетнего перерыва встал на лыжи. Четыре часа прокатался и больше на них не становился, потому что на следующее утро не мог подняться с кровати – у меня была страшная крепатура».