Евгений Клопотенко: «Украинское кино – это как украинские устрицы»

А просто съедобное кино – это большинство фильмов, которые показывают в кинотеатрах. Я бы сравнил его с попкорном. Попкорн – он безвкусный, не особо полезный. Поедая его, ты просто тратишь свое время.

А с чем бы вы сравнили хорошие короткометражные фильмы из разряда тех, что сегодня покажут?

Фильмы, которые рассказывают о более «глубоких» вещах, я бы сравнил с трюфелями, произрастающими на определенной глубине. Поросята их ищут, находят один такой трюфелек. Ты его ешь и думаешь: недолго. Но сам процесс очень приятный.

А украинское кино с чем бы сравнили?

Я не особо слежу за украинским кино. Я скорее учусь следить за ним. Для того и посещаю подобные мероприятия. Я не до конца понимаю киношную кухню. Но украинское кино я бы сравнил с украинскими трюфелями. Они существуют в природе, но их еще не научились ценить. Это непонятный, но качественный продукт. Также как украинские устрицы. Они вкусны, но многие их не понимают и не знают о них. Нужно время, чтобы их оценили во всем мире.



