Евгений Клопотенко: «Украинское кино – это как украинские устрицы»

Победитель пятого сезона «МастерШефа» Евгений Клопотенко может часами говорить о кулинарии. Но атмосфера Каннского вечера располагала к разговорам о кино. Я решила объединить обе темы и обсудить фильмы в гастрономических терминах.
Евгений, какое кино вы находите вкусным?
Я люблю вкусное кино. Вкусное – это когда после просмотра остается послевкусие. Вчера вот ходил на «Король Артур. Легенда меча» Гая Ричи. Ничего особенного не ожидал. Но я до сих пор про него думаю. Фильм точно вкусный, так как обладает послевкусием, которое я ценю в блюдах.
А просто съедобное кино – это большинство фильмов, которые показывают в кинотеатрах. Я бы сравнил его с попкорном. Попкорн – он безвкусный, не особо полезный. Поедая его, ты просто тратишь свое время.
А с чем бы вы сравнили хорошие короткометражные фильмы из разряда тех, что сегодня покажут?
Фильмы, которые рассказывают о более «глубоких» вещах, я бы сравнил с трюфелями, произрастающими на определенной глубине. Поросята их ищут, находят один такой трюфелек. Ты его ешь и думаешь: недолго. Но сам процесс очень приятный.
А украинское кино с чем бы сравнили?
Я не особо слежу за украинским кино. Я скорее учусь следить за ним. Для того и посещаю подобные мероприятия. Я не до конца понимаю киношную кухню. Но украинское кино я бы сравнил с украинскими трюфелями. Они существуют в природе, но их еще не научились ценить. Это непонятный, но качественный продукт. Также как украинские устрицы. Они вкусны, но многие их не понимают и не знают о них. Нужно время, чтобы их оценили во всем мире.