ТЕЛЕКРИТИКА

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Дуся

Мария Максакова презентовала в Киеве свою книгу «Королівство першої октави», изданную Laurus под редакцией Романа Кофмана.


Презентация прошла в самом издательстве, где Мария Максакова пела украинские песни для философа Михаила Минакова  и модели Даши Астафьевой, журналистов  Евгения Киселева и Мыколы Вересня, критика  Константина Дорошенко и поэта Вано Крюгера.

Среди гостей Марии Максаковой и издателя Полины Лавровой были экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, продюсер образовательных программа UA: Перший Татьяна Кисельчук, пиар-стратег Сергей Дидковский и учредитель «Ресторанские» Маша Якуш, публицист Дмитрий Терешков, предприниматель Татьяна Шевроле, ваша покорная слуга Дуся Катасонова, и другие.

Предприниматель Виктор Гордеев, экс-депутат Госудумы РФ Илья Пономарев и Мария Максакова.

Фото здесь и далее - Ната Боровик.

Критик Константин Дорошенко, продюсер Анна Гурбан и издатель Полина Лаврова

Ресторатор Маша Якуш и пиар-стратег Сергей Дидковский

Виктор Гордеев, Илья Пономарев и главный редактор журнала "Радуга"Юрий Ковальский

Илья Пономарев и Мария Максакова

Журналист Евгений Киселев и Константин Дорошенко.

Илья Пономарев и журналист Мыкола Вересень.

Юрист-международник Владимир Жбанков.

Мария Максакова и Даша Астафьева.

Мария и Даша в процессе селфи.

Поэт Вано Крюгер

Философ Михаил Минаков

Публицист Дмитрий Терешков с супругой

Продюсер Татьяна Кисельчук

Михаил Минаков и Мыкола Вересень

Полина Лаврова и Михаил Минаков

Переводчик книги «Королівство першої октави», директор издательства Laurus Галина Любчич

Полина Лаврова демонстрирует Илье Пономареву изданный в Laurus Кодекс Серафини

Предприниматель Татьяна Шевроле

Дмитрий Терешков и Мария Максакова

Мария Максакова

Евгений Киселев и Мыкола Вересень

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