ТЕЛЕКРИТИКА

Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Дуся

Мария Максакова презентовала в Киеве свою книгу «Королівство першої октави», изданную Laurus под редакцией Романа Кофмана.


Презентация прошла в самом издательстве, где Мария Максакова пела украинские песни для философа Михаила Минакова и модели Даши Астафьевой, журналистов Евгения Киселева  и  Мыколы Вересня, критика  Константина Дорошенко и поэта Вано Крюгера.

Среди гостей Марии Максаковой и издателя Полины Лавровой были экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, продюсер образовательных программ «UA: Першого» Татьяна Кисельчук, пиар-стратег Сергей Дидковский и учредитель «Ресторанские» Маша Якуш, публицист Дмитрий Терешков, предприниматель Татьяна Шевроле, ваша покорная слуга Дуся Катасонова и другие.

Предприниматель Виктор Гордеев, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев и Мария Максакова

Фото здесь и далее – Ната Боровик

Критик Константин Дорошенко, продюсер Анна Гурбан и издатель Полина Лаврова

Ресторатор Маша Якуш и пиар-стратег Сергей Дидковский

Виктор Гордеев, Илья Пономарев и главный редактор журнала «Радуга» Юрий Ковальский

Илья Пономарев и Мария Максакова

Журналист Евгений Киселев и Константин Дорошенко

Илья Пономарев и журналист Мыкола Вересень

Юрист-международник Владимир Жбанков

Мария Максакова и Даша Астафьева

Мария и Даша в процессе селфи

Поэт Вано Крюгер

Философ Михаил Минаков

Публицист Дмитрий Терешков с супругой

Продюсер Татьяна Кисельчук

Михаил Минаков и Мыкола Вересень

Полина Лаврова и Михаил Минаков

Переводчик книги «Королівство першої октави», директор издательства Laurus Галина Любчич

Полина Лаврова демонстрирует Илье Пономареву изданный в Laurus «Кодекс Серафини»

Предприниматель Татьяна Шевроле

Дмитрий Терешков и Мария Максакова

Мария Максакова

Евгений Киселев и Мыкола Вересень

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