Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Мария Максакова презентовала в Киеве свою книгу «Королівство першої октави», изданную Laurus под редакцией Романа Кофмана.
Презентация прошла в самом издательстве, где Мария Максакова пела украинские песни для философа Михаила Минакова и модели Даши Астафьевой, журналистов Евгения Киселева и Мыколы Вересня, критика Константина Дорошенко и поэта Вано Крюгера.
Среди гостей Марии Максаковой и издателя Полины Лавровой были экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев,продюсер образовательных программ «UA: Першого» Татьяна Кисельчук, пиар-стратег Сергей Дидковский и учредитель «Ресторанские» Маша Якуш, публицист Дмитрий Терешков, предприниматель Татьяна Шевроле, ваша покорная слуга Дуся Катасонова и другие.