Евгений Киселев, Мыкола Вересень, Даша Астафьева и Константин Дорошенко в «Королевстве первой октавы»

Презентация прошла в самом издательстве, где Мария Максакова пела украинские песни для философа

и модели

, журналистов

и

, критика

и поэта

.

Среди гостей Марии Максаковой и издателя Полины Лавровой были экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев, продюсер образовательных программ «UA: Першого» Татьяна Кисельчук, пиар-стратег Сергей Дидковский и учредитель «Ресторанские» Маша Якуш, публицист Дмитрий Терешков, предприниматель Татьяна Шевроле, ваша покорная слуга Дуся Катасонова и другие.