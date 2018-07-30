Этому городу нужен новый герой: Бен Аффлек больше не будет Бэтменом

Бен Аффлек исполнил роль Бэтмена в двух фильмах расширенной вселенной DC – «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Лига справедливости». Слухи о том, что на этом его карьера супергероя с задатками летучей мыши будет окончена, ходят еще с января прошлого года. Правда, актер тогда не раз это отрицал. Сейчас же появился еще один слух, предполагающий, что Бен Аффлек покинул кинематографическую вселенную DC.

Журналист издания Forbes Марк Хьюз подтвердил, что актер уже не связан с франшизой, и опубликовал статью, в которой выбрал десять лучших, на его взгляд, кандидатов на роль Брюса Уэйна. Среди них он отметил Джозефа Демпси («Игра престолов»), Аарона Тейлора-Джонсона («Под покровом ночи») и Тобби Кеббела («Варкрафт»).

В своем Twitter журналист еще раз подтвердил, что Аффлек уже несколько месяцев готовит официальное заявление о том, что больше не будет исполнять эту роль. Также в одном из ответов на комментарии он добавил, что студия ищет актеров в возрасте 25–30 лет с припиской, что актеры за 40 точно фильму не нужны.

«[Бен Аффлек] – не Бэтмен в фильме, – написал Хьюз. – На данный момент никто не планирует его привлекать. В закулисье ситуация такая, что он готовился покинуть киновселенную DC в течение последних нескольких месяцев. Я знаю, что фанатам это не понравится, но пора готовиться к «Бэтмену» без Аффлека».

Пока неизвестно, когда Warner Bros. официально сообщит об уходе актера, но Марк Хьюз отмечает, что он не является официальным источником.