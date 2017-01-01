Это не Грибы. Юрий Бардаш запустил свой сольный проект

Как написал Юрий Бардаш, посвящает он эту песню некоему Федору Филипповичу, который его воспитал. Кем приходится этот мужчина Юрию, автор PRAKTIKI не уточнил.

В сети уже принялись гадать, что Федор Филиппович – отец Юрия, так как по отчеству Бардаш Федорович. О каком заводе тогда идет речь? «Коксохим, Коксохим – мы за ценой не постоим. Коксохим, может и ты вдыхал черного мартена красный дым?» – судя по словам, с которых начинается загадочная песня, Бардаш, скорее всего, поет про коксохимический завод в Алчевске, который временно прекратил свою работу в начале 2017 года из-за военных действий на Донбассе. А как мы знаем, именно этот небольшой провинциальный городок в Луганской области и есть родина Юрия Бардаша.

К слову, PRAKTIKA – только одна песня из альбома PREDICTOR, который тоже попал в сеть этим утром. Ознакомиться с ним можно, к примеру, ЗДЕСЬ.

Конечно, я не гадалка, поэтому все волнующие меня вопросы переадресовала Юрию Бардашу. Надеюсь, разгадка всему происходящему уже близка.