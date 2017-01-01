ТЕЛЕКРИТИКА

Это не Грибы. Юрий Бардаш запустил свой сольный проект

Дуся

В конце 2017 года фанаты группы «Грибы» едва сдерживали слезы. Тогда со сцены в Одессе создатель «Грибов», продюсер Юрий Бардаш, заявил, что группа прекращает свое существование. Практически целый год преданные ценители проектов Kruzheva Music надеялись, что между ними и Юрой все-таки «растает лед», и «Грибы» передумают закрываться. Но нет, суровый мужской рэп уже не вернуть, а вот Юру, кажется, можно.


Сегодня утром всех своих друзей в Facebook Юрий Бардаш пригласил лайкнуть его новую страницу с названием YOURA. О проекте с таким названием никакой информации в сети пока нет, о нем не писал еще даже сам Юрий Бардаш. Единственное, что есть на новосозданной странице, – клип PRAKTIKA.

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Как написал Юрий Бардаш, посвящает он эту песню некоему Федору Филипповичу, который его воспитал. Кем приходится этот мужчина Юрию, автор PRAKTIKI не уточнил.

В сети уже принялись гадать, что Федор Филиппович – отец Юрия, так как по отчеству Бардаш Федорович. О каком заводе тогда идет речь? «Коксохим, Коксохим – мы за ценой не постоим. Коксохим, может и ты вдыхал черного мартена красный дым?» – судя по словам, с которых начинается загадочная песня, Бардаш, скорее всего, поет про коксохимический завод в Алчевске, который временно прекратил свою работу в начале 2017 года из-за военных действий на Донбассе. А как мы знаем, именно этот небольшой провинциальный городок в Луганской области и есть родина Юрия Бардаша.

К слову, PRAKTIKA – только одна песня из альбома PREDICTOR, который тоже попал в сеть этим утром. Ознакомиться с ним можно, к примеру, ЗДЕСЬ.

Конечно, я не гадалка, поэтому все волнующие меня вопросы переадресовала Юрию Бардашу. Надеюсь, разгадка всему происходящему уже близка.

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