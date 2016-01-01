«Это меняет сознание»: ONUKA провела неделю на ЧАЭС

Ната Жижченко, она же фронтвумен группы ONUKA, провела неделю на ЧАЭС. Звезда призналась, что путешествие в Чернобыль изменило ее сознание. Певица пообщалась с людьми, которые работают на атомной электростанции, передает TSN.UA.

«Неделя, проведенная на ЧАЭС, – мой главный итог уходящего года, – говорит Жижченко. – Практика на станции и реальное погружение в жизнь людей, работающих на ЧАЭС сегодня. Это меняет сознание. Смещает угол зрения с тех вещей, которые ошибочно кажутся нам значимыми и важными на события мирового масштаба, которые происходят здесь и сейчас. Эти события рядом с нами, но остаются незамеченными».