«Это меняет сознание»: ONUKA провела неделю на ЧАЭС

Ната Жижченко, она же фронтвумен группы ONUKA, провела неделю на ЧАЭС. Звезда призналась, что путешествие в Чернобыль изменило ее сознание. Певица пообщалась с людьми, которые работают на атомной электростанции, передает TSN.UA.
«Неделя, проведенная на ЧАЭС, – мой главный итог уходящего года, – говорит Жижченко. – Практика на станции и реальное погружение в жизнь людей, работающих на ЧАЭС сегодня. Это меняет сознание. Смещает угол зрения с тех вещей, которые ошибочно кажутся нам значимыми и важными на события мирового масштаба, которые происходят здесь и сейчас. Эти события рядом с нами, но остаются незамеченными».
За время, которое Ната провела на ЧАЭС, она отсняла видео и поделилась им с поклонниками. Ролик сопровождает трек Mainland, посвященный Чернобылю. Таким оригинальным образом звезда представила новую композицию. Заметим, что для певицы ЧАЭС – особая тема. Ната не понаслышке знает о масштабах трагедии – ее отец работал ликвидатором на Чернобыльской АЭС.
«Мой папа был ликвидатором, поэтому слово «Чернобыль»я очень хорошо помню из детства, – рассказывает певица. – Отсутствие папы. Отсутствие месяцами. Он был там на вахтах. Слово «Чернобыль»звучало каждый день в нашей квартире. Я хорошо помню ту атмосферу и переживания мамы, хотя мне был всего год».