«Это худшее!»: полиция Новой Зеландии опубликовала очень неудачный твит

В Новой Зеландии произошло ДТП, в результате которого погибли девять человек.
После этого в Twitter полиции появился мем с американским актером сериала «Офис» Стивом Кареллом и подписью «Это худшее!». Мем сопровождался комментарием полиции: «Когда мы должны сказать кому-то, что их член семьи умер в результате ДТП».
Довольно иронично, что пресс-служба полиции Новой Зеландии выбрали гифку именно с этим персонажем: в сериале герой постоянно пытается шутить, но выходит у него не очень. Как и у полицейских с ведением соцсетей.
Некоторые пользователи предположили, что полицейские не хотели никого обидеть – они просто не очень разбираются в гифках.
Вскоре полиция Новой Зеландии удалила твит и извинилась перед гражданами за публикацию неудачного мема.