«Это худшее!»: полиция Новой Зеландии опубликовала очень неудачный твит

Довольно иронично, что пресс-служба полиции Новой Зеландии выбрали гифку именно с этим персонажем: в сериале герой постоянно пытается шутить, но выходит у него не очень. Как и у полицейских с ведением соцсетей.

Некоторые пользователи предположили, что полицейские не хотели никого обидеть – они просто не очень разбираются в гифках.

Вскоре полиция Новой Зеландии удалила твит и извинилась перед гражданами за публикацию неудачного мема.