ТЕЛЕКРИТИКА

«Это худшее!»: полиция Новой Зеландии опубликовала очень неудачный твит

Дуся

В Новой Зеландии произошло ДТП, в результате которого погибли девять человек.

После этого в Twitter полиции появился мем с американским актером сериала «Офис» Стивом Кареллом и подписью «Это худшее!». Мем сопровождался комментарием полиции: «Когда мы должны сказать кому-то, что их член семьи умер в результате ДТП».

«Когда мы должны сказать кому-то, что их член семьи умер в результате ДТП»

Фото: instagram.com

Но полицейские не стали запускать гифку перед публикацией, иначе они увидели бы, что один из главных героев сериала Майкл Скотт говорит эти слова неискренне и улыбается в сторону.

Довольно иронично, что пресс-служба полиции Новой Зеландии выбрали гифку именно с этим персонажем: в сериале герой постоянно пытается шутить, но выходит у него не очень. Как и у полицейских с ведением соцсетей.

Некоторые пользователи предположили, что полицейские не хотели никого обидеть – они просто не очень разбираются в гифках.

Вскоре полиция Новой Зеландии удалила твит и извинилась перед гражданами за публикацию неудачного мема.

Главное в разделе

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Дуся

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу

Популярное на Телекритике



Дуся

Пикантная свадебная фотосессия голландских молодоженов стала вирусной

Дуся

Главред Playboy попытался помочь Виталию Козловскому в поисках девушки

Общество

Словарь современного журналиста

Дуся

Сергей Притула высмеял украинские утренние радиошоу