«Этим стоит гордиться»: продюсер Лободы прокомментировала участие в ток-шоу «Пусть говорят»

Участие певицы Светланы Лободы в ток-шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым вызвало горячие споры в соцсетях. Напомню, что темой передачи стал конфликт певицы со съемочной группой телеканала «1+1». Многие пользователи задавались вопросом: почему это обсуждается на российском «Первом канале»?

Этот же вопрос мои коллеги из KP.UA задали продюсеру певицы Нателле Крапивиной. Вот какой ответ они получили.

«Комментировать грязную кампанию с использованием монтажа, фейков и постановочных кадров, которая уже для всех зрителей очевидна, желания нет, – говорит Нателла. – Этим пусть занимаются юристы, потому что там уже зашло все слишком далеко. Что же касается всего остального, то бешеная популярность Светланы далеко за пределами нашей страны провоцирует зрительский интерес, и как результат – семейные программы в прайм-тайм с радостью посвящают ей целые эфиры. Мне кажется, этим стоит гордиться. Более того, у нас немало артистов, и вы прекрасно их знаете, которые периодически появляются на различных каналах в других странах и почему-то не вызывают столько резонанса, как выход одной программы со Светланой. А наш концерт во Дворце спорта, который собрал более десяти тысяч человек, еще одно тому подтверждение.

Любовь к артисту нельзя убить преследованиями, грязными сюжетами, провокациями. Пусть это все останется на совести заказчиков. А мы продолжаем свой путь».

Фото: Bestin.ua