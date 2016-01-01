Эротический глянец пообещал миллион долларов за видео Трампа с проститутками

Если вы все проспали, рассказываю. Весь этот сыр-бор разгорелся из-за материала, который, возможно, записали российские спецслужбы, когда миллионер посещал Москву. Во всяком случае, об этом факте упоминается в докладе, обнародованном американским изданием Buzzfeed.

Журналисты уверяют, что его передал бывший сотрудник спецслужбы. В документах говорится, что в 2013 году Дональд Трамп снял президентский люкс в отеле Ritz Carlton, куда пригласил проституток. Якобы бизнесмен попросил их помочиться на кровать, на которой ранее спали Барак и Мишель Обама. Ранее президентская чета также останавливалась в этом номере.

Издание Buzzfeed признает, что в докладе есть ошибки. Сам Дональд Трамп уже ознакомился с документами и назвал их «политической охотой на ведьм». Позже он не выдержал и написал в своем Twitter: «Россия никогда не пыталась давить на меня. У меня нет с ними никаких дел: ни сделок, ни кредитов, ничего!»

Фото: Instagram/ realdonaldtrump