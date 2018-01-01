Эмма Уотсон опростоволосилась и попыталась выйти из ситуации с юмором

27-летняя актриса явилась на «Оскар-2018» с временной татуировкой движения Time's Up в поддержку жертв сексуальных домогательств.
Вот только в слове Time's на руке Уотсон отсутствовал апостроф перед буквой s. За эту грамматическую ошибку Эмма подверглась критике как в соцсетях, так и в СМИ.
«Эмма Уотсон так сильно хотела выступить в поддержку Time's Up, что забыла апостроф, – написал один из пользователей сети. – Она меня разочаровала».
Британская актриса отреагировала на критику и решила с юмором выйти из щекотливой ситуации. Эмма объявила в Twitter, что ищет человека на должность тату-корректора.
«Открыта вакансия корректора для вычитки ненастоящих татуировок, – написала Уотсон. – Опыт работы с апострофами обязателен».
Несмотря на шуточный тон твита, некоторые пользователи всерьез восприняли предложение Эммы и начали в комментариях под публикацией перечислять свои достоинства и достижения.