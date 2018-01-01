Эмма Уотсон опростоволосилась и попыталась выйти из ситуации с юмором

«Эмма Уотсон так сильно хотела выступить в поддержку Time's Up, что забыла апостроф, – написал один из пользователей сети. – Она меня разочаровала».

Британская актриса отреагировала на критику и решила с юмором выйти из щекотливой ситуации. Эмма объявила в Twitter, что ищет человека на должность тату-корректора.

«Открыта вакансия корректора для вычитки ненастоящих татуировок, – написала Уотсон. – Опыт работы с апострофами обязателен».

Несмотря на шуточный тон твита, некоторые пользователи всерьез восприняли предложение Эммы и начали в комментариях под публикацией перечислять свои достоинства и достижения.