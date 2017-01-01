Эминем рассказал в интервью об использовании приложения для гей-знакомств

В интервью порталу Vulture американский рэперпризнался, что после развода с женой неоднократно договаривался о свиданиях через приложение онлайн-знакомств Tinder.

«Это тяжело, – отметил Эминем. – С развода у меня было несколько встреч, но ничего такого, о чем я хотел бы поделиться с публикой».

Также музыкант рассказал об использовании приложения для гей-знакомств Grindr. Вот только не уточнил, это была шутка или он действительно хотел найти себе пару мужского пола.

Чаще всего избавиться от одиночества рэпер пытался в стрип-клубах.

«Что я могу сказать? – говорит музыкант. – Стрип-клубы – это места, где я встречался с некоторыми девушками. Это было интересное время».

Рэпер заверил, что сейчас не испытывает одиночества, но подробности личной жизни раскрывать не стал.

За последние четыре года 15 декабря Эминем выпустил альбом Revival. Многие музыкальные критики не одобрили появление поп-звезд на рэп-пластинке.