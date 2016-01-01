Элтон Джон выступит на похоронах Джорджа Майкла

Несколько дней назад, 25 декабря, мир потрясло печальное известие о смерти известного певца Джорджа Майкла.

Артиста похоронят рядом с его матерью Лесли Панайоту, которая скончалась в 1997 году от рака. В том же году Майкл купил семейную могилу на кладбище в Хайгейт на севере Большого Лондона. По словам инсайдеров, Джордж всегда говорил, что хотел бы быть похороненным рядом с мамой, передает Ivona.