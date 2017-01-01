Элтон Джон рассказал, что именно у него поднялось на Эминема

В частности, на замечание Эминема о том, что когда они первый раз встретились, рэпер был под воздействием наркотиков, Элтон Джон ответил следующий образом:

"Я не заметил. Я был просто загипнотизирован твоим выступлением; оно заставило подняться волоски на моих руках, будто я увидел Мика Джаггера в первый раз. Раньше я не видел ничего подобного в рэпе, да еще и в живом исполнении. Это было невероятно. И когда в тебя полетело все это дерьмо, что ты гомофоб, я просто подумал: “Не за это я стою. Это бред”. Мне нужно было встать и защитить тебя. Эта церемония награждения «Грэмми» стала началом прекрасной дружбы, и я благодарен за это".

Далее артисты обсуждают проблемы наркозависимости. Так, Эминем признается, что не употребляет наркотики на протяжение девяти лет. А Элтон Джон - что «чист» вот уже 27 лет. "Когда ты перестаешь употреблять, то видишь вещи по-другому. Это делает твою жизнь намного более управляемой", - отметил певец и композитор.

Интервью целиком можно прочитать здесь: interviewmagazine.com



