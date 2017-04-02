«Очень жаль киевлян, которые купили билеты, собирались сегодня посмотреть классную комедию, премьеру, – говорит Воробей. – Но во всем виноваты муд*ки, они кругом, понимаете, они нас окружили... Закон о том, кто сюда может въезжать, а кто нет, очень напоминает позорную Берлинскую стену и палестино-израильские отношения».

Российскую актрису Елену Воробей не пустили в Украину из-за того, что она посещала Крым.

Как сообщает TSN.UA, спикер Госпогранслужбы Олег Слободян объяснил, что актрису не пустили из-за посещения оккупированного Крыма.

«Госпогранслужба Украины приняла решение запретить ей и еще одному члену творческой группы въезд на территорию Украины на три года», – заявил он и добавил, что решение связано с тем, что россиянка, нарушив законодательство, посещала оккупированный Крым.

Фото: Hochu.ua