ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-замглавреда «Коммерсантъ-Украина» призвала ограничить доступ к интернету

Дуся

Аглая Топорова, несколько лет занимавшая должность заместителя главного редактора украинской версии газеты "Коммерсантъ", в 2014-м вернувшаяся в родной Санкт-Петербург и написавшая одиозную книгу "Украина трех революций" призвала ограничить доступ к интернету определенным слоям населения.

Комментируя опыт интернет-изысканий своего сына-школьника Бориса, она написала в Facebook:

 "В поисках какой-то нужной ему информации Борис случайно забрёл на сайт, где матери обмениваются опытом рождения и воспитания детей. Помимо разнообразного бреда в духе "чайлдфри недостойны жить на свете", бедный мальчик подобрал там слово "пипежиться", вероятно, в значении "совершать половой акт". А сама мысль звучала так: "Если женщина во время срока пипежилась, то, скорее всего, ребёнок вырастет гомосексуалистом".  Возможно, доступ к интернету некоторым категория граждан все-таки следует ограничивать".

Заглавная фото: Facebook

Главное в разделе

Дуся

«По любви или за деньги»: медийные лица в рекламе

Дуся

Даша Малахова стала пресной и разрешает «пососать из вымени»

Популярное на Телекритике



Бизнес

Наталья Влащенко стала генпродюсером канала ZIK

Дуся

«Юра будет дуть, а Толя – надуваться»: как Анатолий Анатолич копирует «вДудя»

Бизнес

Анатолий Анатолич стал ведущим канала «Прямой»

Дуся

«По любви или за деньги»: медийные лица в рекламе