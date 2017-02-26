Экс-ведущая «Зважених та щасливих» Любава Грешнова стала мамой

Друзья, ну не могу не начать день с моих любимых беби-новостей. Сегодня хочу поделиться радостным известием от бывшей ведущей шоу «Зважені та щасливі» актрисы Любавы Грешновой.

У Любавы и ее мужа Михаила Пшеничного 25 февраля родился сын, о чем она сообщила на своей страничке в Instagram.