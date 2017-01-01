ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-участница «ВИА Гры» Котова довела Притулу до слез

Дуся

Если вы не следите за шоу «Хто зверху?» на «Новом канале», то многое теряете. Ведь увлеченные игрой звезды очень часто рассказывают секреты и показывают, какие они в обычной жизни.

В новом выпуске игрового шоу за мужскую команду сыграли ведущий Александр Скичко, певец Виктор Бронюк, кулинар и эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору» Михаил Плотников, а капитаном выступил Сергей Притула. Его соперница Екатерина Варнава пригласила в свой коллектив актрису Екатерину Кистень и двух певиц – Ирину Федишин и Татьяну Котову. Когда соперники в одном из раундов сыграли вничью, ведущий назначил «дивоглядки».

«Всю программу Сергей Притула смотрел на декольте Тани Котовой, пусть теперь насмотрится ей в глаза: в «дивоглядки» играют Притула и Котова», – объявил Александр Педан.

Фото: здесь и далее пресс-служба «Нового канала»

Обычно девушки идут на разные ухищрения, чтобы отвлечь соперника в этом конкурсе. Но экс-участнице «ВИА Гры» Тане Котовой достаточно было просто смотреть в глаза Притуле – и уже спустя 45 секунд по его щеке потекла слеза.

«Зараз на мене дивиться весь Збараж, а я реву на людях, яка ганьба, який сором», – расстроился Притула.

Надеюсь, Котова ослепила Притулу красотой.



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