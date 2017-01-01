Экс-участница «ВИА Гры» Котова довела Притулу до слез

Если вы не следите за шоу «Хто зверху?» на «Новом канале», то многое теряете. Ведь увлеченные игрой звезды очень часто рассказывают секреты и показывают, какие они в обычной жизни.

В новом выпуске игрового шоу за мужскую команду сыграли ведущий Александр Скичко, певец Виктор Бронюк, кулинар и эксперт пост-шоу «Страсти по Ревизору» Михаил Плотников, а капитаном выступил Сергей Притула. Его соперница Екатерина Варнава пригласила в свой коллектив актрису Екатерину Кистень и двух певиц – Ирину Федишин и Татьяну Котову. Когда соперники в одном из раундов сыграли вничью, ведущий назначил «дивоглядки».

«Всю программу Сергей Притула смотрел на декольте Тани Котовой, пусть теперь насмотрится ей в глаза: в «дивоглядки» играют Притула и Котова», – объявил Александр Педан.