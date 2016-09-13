Экс-участница Nikita Нана рассказала, почему ушла из группы

Возлюбленная Руслана Квинты певица Нана (Анастасия Кумейко) в интервью для Segodnya.ua рассказала о выходе из эпатажной группы.

По словам Наны, она ушла из проекта, поскольку не захотела продлевать контракт, срок которого к тому времени подошел к концу. К тому же продюсер группы Юрий Никитин не слишком настаивал на том, чтобы Настя осталась.

«У меня закончился контракт, – рассказывает Анастасия. – И поскольку он длился пять лет, я не захотела его продлевать. В принципе, мы плавно подошли к дате завершения. Это было обоюдно. Разговоры были за несколько месяцев до моего ухода».