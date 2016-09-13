Экс-участница Nikita Нана рассказала, почему ушла из группы

Возлюбленная Руслана Квинты певица Нана (Анастасия Кумейко) в интервью для Segodnya.ua рассказала о выходе из эпатажной группы.
По словам Наны, она ушла из проекта, поскольку не захотела продлевать контракт, срок которого к тому времени подошел к концу. К тому же продюсер группы Юрий Никитин не слишком настаивал на том, чтобы Настя осталась.
«У меня закончился контракт, – рассказывает Анастасия. – И поскольку он длился пять лет, я не захотела его продлевать. В принципе, мы плавно подошли к дате завершения. Это было обоюдно. Разговоры были за несколько месяцев до моего ухода».
Относительно того, удалось ли Нане подружиться с экс-коллегой Дашей Астафьевой за время работы в Nikita, артистка ответила так:
«Не могу сказать, что мы были близкими подругами, чтобы продолжать плотно общаться. Поздравили друг друга с Новым годом. Но в шоу-бизнесе, мне кажется, искренних и настоящих друзей быть не может. Это было сотрудничество, и я за него благодарна».
Статьи по теме
- Руслан Квинта признался в отношениях с экс-солисткой Nikita
- Экс-солистка Nikita шокировала публику на вечеринке «Грэмми»
- Экс-участница группы NIKITA сыграла свадьбу в бикини на берегу океана
- Девушки из NIKITA шокировали британских телезрителей страстным поцелуем (ВИДЕО)
- Солистка Nikita оголилась в общественном транспорте за границей (ФОТО)