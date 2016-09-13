ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-участница Nikita Нана рассказала, почему ушла из группы

Дуся

Возлюбленная Руслана Квинты певица Нана (Анастасия Кумейко) в интервью для Segodnya.ua рассказала о выходе из эпатажной группы.

По словам Наны, она ушла из проекта, поскольку не захотела продлевать контракт, срок которого к тому времени подошел к концу. К тому же продюсер группы Юрий Никитин не слишком настаивал на том, чтобы Настя осталась.

«У меня закончился контракт, – рассказывает Анастасия. – И поскольку он длился пять лет, я не захотела его продлевать. В принципе, мы плавно подошли к дате завершения. Это было обоюдно. Разговоры были за несколько месяцев до моего ухода».

Относительно того, удалось ли Нане подружиться с экс-коллегой Дашей Астафьевой за время работы в Nikita, артистка ответила так:

«Не могу сказать, что мы были близкими подругами, чтобы продолжать плотно общаться. Поздравили друг друга с Новым годом. Но в шоу-бизнесе, мне кажется, искренних и настоящих друзей быть не может. Это было сотрудничество, и я за него благодарна».

Группа Nikita

Фото: facebook.com/mamamusic.official

Также девушка рассказала о том, запрещает ли ей любимый выставлять откровенные снимки в Instagram, которых там немало.
«Они там и будут, – говорит Нана. – Все откровенные снимки, сделанные в моей квартире, это работа Руслана. Я его «выставляю» (он у меня вместо фотографа) и говорю: «Ты стоишь здесь – я отбегаю туда, сажусь вот так». То есть все проходит через его фейсконтроль. Он не против».


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