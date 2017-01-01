Экс-участник «Грибов»: «Мечтаю, чтобы там, где стоял памятник Ленину, был мой – в виде спиннера»

Экс-участник группы «Грибы», рэпер и видеоблогер Kyivstoner стал героем нового выпуска программы «Зе Интервьюер» с Анатолием Анатоличем. Как вы уже поняли, разговор с Kyivstoner не ограничился историями о том, как он «банчил» у себя на районе и в целом был плохим мальчиком с девятью классами образования. Рэпер также рассказал Анатоличу и о причинах ухода из группы «Грибы».

Чтобы не быть многословной, я решила разобрать беседу на цитаты Kyivstoner:

«Нам с мамой фартануло – и мы выиграли в лотерею квартиру в Штатах».

«Пусть все знают и другим расскажут, что у меня двойное гражданство. Как говорил Коломойский, двойное запрещено, а за тройное никто ничего не говорил!»

«В Калифорнии курить – это нормально, это уже потом, когда я увидел у себя 50 тысяч подписчиков, понял: ого, они все знают, что я хапаю!»