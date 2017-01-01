Экс-участник «Грибов»: «Мечтаю, чтобы там, где стоял памятник Ленину, был мой – в виде спиннера»

Экс-участник группы «Грибы», рэпер и видеоблогер Kyivstoner стал героем нового выпуска программы «Зе Интервьюер» с Анатолием Анатоличем. Как вы уже поняли, разговор с Kyivstoner не ограничился историями о том, как он «банчил» у себя на районе и в целом был плохим мальчиком с девятью классами образования. Рэпер также рассказал Анатоличу и о причинах ухода из группы «Грибы».
Чтобы не быть многословной, я решила разобрать беседу на цитаты Kyivstoner:
«Нам с мамой фартануло – и мы выиграли в лотерею квартиру в Штатах».
«Пусть все знают и другим расскажут, что у меня двойное гражданство. Как говорил Коломойский, двойное запрещено, а за тройное никто ничего не говорил!»
«В Калифорнии курить – это нормально, это уже потом, когда я увидел у себя 50 тысяч подписчиков, понял: ого, они все знают, что я хапаю!»
«Да, я пользуюсь VK. А зачем блокировать этот движ? Мы в очередной раз показываем, насколько мы обижены».
«ЗОЖ – это не модно, а актуально. Какой здесь кроссфит? Спальные районы – это яма».
«Я снимал в Киеве квартиру и подумал: зачем столько платить, если я прихожу, моюсь и ложусь спать? Сейчас живу в общежитии. У меня есть дом за городом, а есть общага, где имеется все, что надо».
«Когда я слушал песни о наркоте, то всегда знал, что колоться – это плохо. И даже если бы в песне кто-то читал, что колоться – это хорошо, я бы не повелся».
«Я никогда не пил алкоголь, а сейчас – тем более».
«Рэп-батлы – это ху*ня, потому что наша культура не такая, как американская. Мы не можем шутить, как они, о многих вещах: о смерти, о мамке и религии. Там это воспринимается как гониво, а здесь нельзя».
«У нас в Киеве странные людишки. Они не подойдут, не спросят, как дела, а сразу: "Можно сфоткаться?"».
«Для меня не существует никакого конфликта (Украины с Россией. – Прим. ред.). Я ничего не могу с этим сделать. И что мне теперь, отказываться от друзей из-за конфликтов стран?»
«Я мечтаю, чтобы меня запомнили как легенду. Чтобы там, где стоял памятник Ленину, был мой памятник – в виде спиннера».
«Я не знал, что «Грибы» – такой разработанный проект. Если бы я знал, что это коммерческий проект, я бы в нем даже не участвовал».
«Все началось с того, что Симптом принес песню «Тает лед». Он написал эту песню и хотел ее продать. На нее даже другой клип сняли. Он должен был выходить сразу после «Интро», но оставили на потом».
«Первый клип на «Тает лед» был круче, чем этот. Второе видео сделано так, чтобы его можно было повторить».
«Я не знал, кто такой Юрий Бардаш. Все люди, у которых что-то с ним было, всегда мне говорили, чтобы я был с ним аккуратным».
«Все шло к тому, чтобы я им просто сказал: «Пока». Я хотел с ними встретиться, чтобы сказать, что ухожу, потому что мне не нравится и то, и это. И разойтись на нормальной ноте. А у них такая философия: тянуть до конца и ничего не говорить».
«Песня «Интро» была написана для Quest Pistols, но никто ее не мог выговорить».
«Я никогда не вернусь в «Грибы». Пацаны сейчас качают страну, а я хочу оставаться андерграундом».