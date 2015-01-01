Экс-участник «Голосу країни» исполнил песню Ивана Дорна на белорусском языке

Вот что значит настоящий хит! Теперь песня Ивана Дорна «Стыцамен» зазузвучала и на белорусском языке. Участник шестого сезона шоу «Голос країни» белорусский певец Юзари Навроцкий вместе со своей группой UZARI записал свой вариант этой композиции. Ребята также сняли видео, которое опубликовали в своих соцсетях.

«После участия в украинском шоу «Голос країни» целый год поклонники просили меня записать кавер на «Стыцамена», – говорит Юзари. – Я сделал это, но по-своему, по-белорусски. Однажды вечером мы репетировали в студии, и Дима, наш гитарист, наиграл рифф, мы подхватили тему – и через полчаса песня уже была готова в том виде, в котором вы ее слышите сейчас. Нас так прокачало, что решили выпустить ее в сеть».