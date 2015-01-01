ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-участник «Голосу країни» исполнил песню Ивана Дорна на белорусском

Дуся

Вот что значит настоящий хит! Теперь песня Ивана Дорна «Стыцамен» зазузвучала и на белорусском языке. Участник шестого сезона шоу «Голос країни» белорусский певец Юзари Навроцкий вместе со своей группой UZARI записал свой вариант этой. Ребята также сняли видео, которое опубликовали в своих соцсетях.

«После участия в украинском шоу «Голос країни» целый год поклонники просили меня записать кавер на «Стыцамена», я сделал это, но по-своему, по-белорусски. Однажды вечером мы репетировали в студии и Дима, наш гитарист, наиграл рифф, мы подхватили тему и через полчаса песня уже была готова, в том виде, в котором Вы ее слышите сейчас. Нас так прокачало, что решили выпустить ее в сеть.» - говорит Юзари.

А я вам хочу напомнить, как Юзари и его тогдашний соратник по команде в «Голосі країни» Антон Якубовский исполнили эту же песню в рок версии.

Кстати, Юзари участвовал в Евровидении-2015 от Беларуси с песней «Time».

Заглавное фото: vk.com




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