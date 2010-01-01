Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

«Дело в том, что Украина ведет себя так, как ей не позволено себя вести, отказывается от артистов, не пускает того, другого, третьего, пятого, десятого, потому что ей так позволяет, видите ли, Европа, – говорит Соседов. – Кто-то там за них стоит. Потому что маленькая страна, у которой нет никакой независимости, у которой плохая экономика, у которой нет ничего, которая зависима полностью от России, мира, она не может сама делать такие телодвижения».

Также он предложил вводить визы для украинцев, и в целом подытожил, что «Украина ведет себя по-хамски».