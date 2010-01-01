Экс-судья «Х-Фактора» Сергей Соседов: «Украина ведет себя по-хамски»

Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов, который был членом жюри популярного шоу «Х-Фактор» в Украине (в 2010–2015 годах), попал в базу центра «Миротворец».
Ему инкриминируют оправдание российской агрессии в Крыму. Кроме того, значится, что Соседов – антиукраинский пропагандист и украинофоб.
Сергей Соседов и ранее отличался своими заявлениями против Украины. Чего только стоит его рассказ на тему «Крым – это Россия» в интервью Екатерине Осадчей в 2014 году.
В этот раз он стал гостем российского ток-шоу.
«Дело в том, что Украина ведет себя так, как ей не позволено себя вести, отказывается от артистов, не пускает того, другого, третьего, пятого, десятого, потому что ей так позволяет, видите ли, Европа, – говорит Соседов. – Кто-то там за них стоит. Потому что маленькая страна, у которой нет никакой независимости, у которой плохая экономика, у которой нет ничего, которая зависима полностью от России, мира, она не может сама делать такие телодвижения».
Также он предложил вводить визы для украинцев, и в целом подытожил, что «Украина ведет себя по-хамски».