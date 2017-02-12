Экс-солистка Nikita шокировала публику на вечеринке «Грэмми»

Наши люди в Голливуде! Бывшая участница группы Nikita Юлия Бричковская уже год живет и работает в Лос-Анджелесе. И, судя по всему, ее дела идут в гору. На днях Юлия выступила на одной из вечеринок премии «Грэмми». В костюме, как у Дженнифер Лопес, певица решила вспомнить свое прошлое в украинском шоу-бизнесе. Бричковская принимала все мыслимые и немыслимые позы, что весьма понравилось публике.
«Еще год назад я была в Украине и не могла себе представить, что буду выступать на вечеринке «Грэмми», а сейчас я тут и зажгла Голливуд! Это успех!» – написала Юлия.
Кстати, певица призналась, что облачиться в такой костюм ее вдохновила Дженнифер Лопес.
Заглавное фото: instagram.com