ТЕЛЕКРИТИКА

Экс-«пацанка» транссексуал Шер-Марина вышла замуж

Дуся

Друзья, вот это новость! 28-летняя экс-участница, транссексуал Шер-Марина Камилова побывала в гостях у издания КП в Украине  и рассказала о жизни после проекта.

В интервью Камилова поведала, что сейчас живет в Киеве, а в Санкт-Петербурге сдает свою собственную квартиру, кроме этого, она занимается продвижением рекламы в Instagram.

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