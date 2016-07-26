Экс-«пацанка» транссексуал Шер-Марина вышла замуж

Друзья, вот это новость! 28-летняя экс-участница, транссексуал Шер-Марина Камилова побывала в гостях у издания КП в Украине и рассказала о жизни после проекта.

В интервью Камилова поведала, что сейчас живет в Киеве, а в Санкт-Петербурге сдает свою собственную квартиру, кроме этого, она занимается продвижением рекламы в Instagram.