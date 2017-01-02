Экс-«холостяк» впервые стал папой

Итак, марафон бэби-новостей 2017 года объявляется открытым! Красную ленточку торжественно разрезал Максим Чмерковский – главный герой первого сезона украинской версии шоу «Холостяк». Как вы помните, на проекте прочного счастья танцовщик не нашел. Зато вернулся в Америку и через какое-то время женился на коллеге – прекрасной Пете Маргатройд. И вот в последние месяцы ушедшего 2016 годаInstagram Чмерковского наполнился снимками беременной супруги.

И вот теперь Максим порадовал поклонников фотографией жены из роддома. «Но сначала… немного макияжа», – гласит подпись к снимку. И, честно говоря, не очень понятно, уже родился Чмерковский-младший, или еще нет. Но подписчики и друзья Максима во всю принялись поздравлять пару с пополнением.