Экс-«холостяк» Макацария готовится покорить танцпол в шоу «Танцы со звездами»

Участник реалити-шоу «Холостяк 6», основатель кинокомпании Maq Entertainment Иракли Макацария стал участником проекта «Танцы со звездами» – одного из самых популярных телевизионных шоу в Грузии.

Сам Иракли признается, что это новый вызов для него, ведь параллельно с танцевальным конкурсом он продолжает запускать кинопроекты собственного производства и вскоре станет ведущим нового ток-шоу на грузинском телевидении.

«А как бы еще я нашел в своем плотном графике возможность потанцевать? – говорит Иракли. – В детстве я несколько лет занимался грузинскими народными танцами и очень рад, что сейчас могу немного окунуться в то беззаботное время. Хотя подготовка к шоу больше напоминает армейскую. Каждый день я тренируюсь по девять часов! За несколько недель успел похудеть на три килограмма, хотя ни в чем себя не ограничиваю в еде, вот такой всем от меня лайфкхак к подготовке к летнему сезону. Зато моя партнерша Саломе Чачуа входит в топ лучших танцовщиц мира и в такие сжатые сроки обучает меня нескольким видам танцев: танго, пасодобль, вальс. А я добавляю нашим тренировкам юмора. Организаторы уже заглядывали к нам с вопросом, почему же из нашего танцевального зала все время слышен смех? Но шоу «Танцы со звездами» для меня – в первую очередь вызов самому себе и отличная подготовка к съемкам будущего фильма, где я исполню главную роль».

Секрет будущего фильма Иракли обещает раскрыть в скором времени, а пока усиленно готовится к первому прямому эфиру проекта «Танцы со звездами», который выйдет уже в эту пятницу.