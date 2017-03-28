Экс-«холостячка» Анетти сказала «Да» немецкому миллионеру

Финалистка шестого сезона шоу «Холостяк» Анетти Жернова заинтриговала своих подписчиков в Instagram фото с немецким миллионером Акселем Гессе. А точнее, подписью под снимком.
«“Yes“, мы с Акселем Гессе решили сделать это летом! – написала девушка. – Весна ворвалась в мою жизнь заманчивыми предложениями!»
Поклонники Анетти предположили, что она выходит замуж.
«Что ЭТО? Интриганка»; «СВАДЬБА?»; «Yes, в смысле – согласна? Нам ждать вашей свадьбы?» – так подписчики прокомментировали загадочный пост Жерновой.
К слову, Аксель Гессе является основателем и гендиректором крупной компании Gutscheinpony.
Заглавное фото: Beauty.ua
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