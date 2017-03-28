Экс-«холостячка» Анетти сказала «Да» немецкому миллионеру

«“Yes“, мы с Акселем Гессе решили сделать это летом! – написала девушка. – Весна ворвалась в мою жизнь заманчивыми предложениями!»

Поклонники Анетти предположили, что она выходит замуж.

«Что ЭТО? Интриганка»; «СВАДЬБА?»; «Yes, в смысле – согласна? Нам ждать вашей свадьбы?» – так подписчики прокомментировали загадочный пост Жерновой.

К слову, Аксель Гессе является основателем и гендиректором крупной компании Gutscheinpony.

Заглавное фото: Beauty.ua



