Экс-гитарист группы «Сектор Газа» госпитализирован с тяжелыми травмами

Бывший гитарист российской группы «Сектор Газа» Игорь Кущев был госпитализирован с тяжелыми травмами – последствиями дорожно-транспортного происшествия. Как сообщает starslife.ru, авария произошла вчера в Москве. Игорь был сбит автомобилем KIA Ceed просто на пешеходном переходе. В результате Кущев отлетел и ударился в припаркованный Opel Astra, получив тяжелые травмы. Его сразу же госпитализировали.

Сейчас музыкант находится в реанимации нейрохирургического отделения, а его родные занимаются поисками свидетелей случившегося. По словам сотрудников ГИБДД, за рулем KIA Ceed находился местный житель 28 лет. По данным полиции, виновник ДТП чинно подождал «скорую» и правоохранителей, а вот свидетели происшествия утверждают, что он скрылся с места аварии, и уже затем вернулся. Полиция проводит расследование и устанавливает все обстоятельства.

Фото: YouTube