Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину

Ведущая шоу «Хто зверху?» на «Новом канале» и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава не сможет приехать в Украину. Дело в том, что СБУ запретила ей въезд в нашу страну.

Звезде в течение пяти лет запрещено пересекать границу нашего государства в связи с тем, что «ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины».

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос моих коллег из «Обозревателя».