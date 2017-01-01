ТЕЛЕКРИТИКА

Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину

Дуся

Ведущая шоу «Хто зверху?» на «Новом канале» и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава не сможет приехать в Украину. Дело в том, что СБУ запретила ей въезд в нашу страну.

Звезде в течение пяти лет запрещено пересекать границу нашего государства в связи с тем, что «ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины».

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос моих коллег из «Обозревателя».

Фото: obozrevatel.com

К слову, ведущая и актриса комедийного жанра со своим коллективом выступала в Крыму в 2016 году, где пела о президенте России Владимире Путине.

После этого, 30 марта, Comedy Woman дали концерт в Киеве.

Актриса пока не прокомментировала решение СБУ.

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