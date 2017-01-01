Екатерине Варнаве запретили въезд в Украину

Ведущая шоу «Хто зверху?» на «Новом канале» и звезда Comedy Woman Екатерина Варнава не сможет приехать в Украину. Дело в том, что СБУ запретила ей въезд в нашу страну.
Звезде в течение пяти лет запрещено пересекать границу нашего государства в связи с тем, что «ее действия противоречат интересам обеспечения безопасности Украины».
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос моих коллег из «Обозревателя».
К слову, ведущая и актриса комедийного жанра со своим коллективом выступала в Крыму в 2016 году, где пела о президенте России Владимире Путине.
После этого, 30 марта, Comedy Woman дали концерт в Киеве.
Актриса пока не прокомментировала решение СБУ.